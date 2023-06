Benin: un réseau de vol de tricycles démantelé à Lalo

- Publicité-

A Lalo, dans le département du Couffo, la police républicaine a démantelé un réseau de vol et de recel de tricycles. L’opération a été conduite par le commissariat de Lalo.

Huit personnes interpellées et 14 tricycles saisis. C’est le bilan d’une opération menée le vendredi 8 Juin dernier par les éléments du commissariat de l’arrondissement de Lalo. L’opération fait suite à une série de plaintes concernant le vol de tricycle.

Les investigations de la police républicaine ont conduit à l’interpellation d’un suspect considéré comme le cerveau du réseau. Selon un communiqué de la direction départementale de la police républicaine, la personne interpellée serait à la tête d’un réseau qui opère notamment dans les département de l’atlantique, du Zou, de l’Ouémé et du Littoral.

La suite de l’enquête a permis a l’unité de police du commissariat d’arrondissement de Lalo d’interpeller sept autres personnes et de saisir près d’une quinzaine de tricycle volés. Après le vol, les Numéros de châssis sont modifiés et le butin vendu. Le réseau dispose sa chaine de vente et sa boutique où les tricycles une fois modifiés sont mis en vente.

Présentés au procureur de la République après l’interpellation, les 8 présumés voleurs et recéleurs de tricycle ont été tous déposés en prison en attendant l’ouverture de leur procès.