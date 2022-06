Bénin: un répétiteur écope 7 ans de prison pour des faits d’agression sur mineure

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a connu ce mardi un dossier d’agression sur mineure. L’accusé est un répétiteur de maison qui s’est laissé aller à des actes d’attouchements sur son apprenant, une adolescente de 13 ans.

Le ministère public dans sa réquisition dans ce dossier d’agression sur mineure, a requis 7 ans de prison contre l’accusé dont 5 ans ferme et 02 ans avec sursis et le payement d’une amende de 500.000 FCFA. Dans son verdict, le juge en charge du dossier est simplement et purement allé dans le sens du ministère public.

Retour sur les faits

Selon la plainte déposée par la maman de la victime, le maitre d’étude était de passage aux environs de 20 heures à la maison. Une visite de courtoisie puisqu’il n’a pas encadré l’enfant pendant l’année scolaire en cours.

Affairée à la cuisine où elle faisait le repas du soir pour sa famille, la maitresse de maison a laissé le répéteur et sa fille au salon pour s’occuper de sa cuisine. Mais depuis la cuisine, la maman de la victime a commencé par entendre des cris de gémissement provenant du salon. « Aïe maître ! Aïe maître arrête! ».

Intriguée par ce qui se passait au salon, elle interpelle sa fille à la cuisine et lui demande la raison de ces cris. La victime a commencé par mentir en affirmant que son répétiteur l’aurait juste pincé.

Mais une gifle de sa maman lui rafraichit la mémoire. Elle se confia alors à sa maman. Le répétiteur lui touchait des parties intimes. Le répétiteur fut maintenu prisonnier dans la maison jusqu’à l’arrivée du père de l’adolescente. Conduite la nuit même chez le gynécologue, ce dernier atteste qu’il y a eu des attouchements au niveau des parties intimes de l’adolescente.

Conduit au commissariat, gardé à vu puis présenté au procureur, le répétiteur a finalement écopé à l’issue de son procès d’une peine d’emprisonnement de 7 ans dont 05 ans ferme.