Bénin: un recrutement des enseignants détenteur d’un CAPES lancé

- Publicité-

Le Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a initié un recensement des enseignants ayant suivi une formation BAPES et détenant un CAPES obtenu à titre payant.

A travers un courrier en date du 23 janvier 2024, les Directeurs Départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle sont invités à faire parvenir les listes de ces enseignants dans les établissements publics de l’enseignement secondaire général de leurs départements respectifs.

Les listes doivent être envoyées en version papier et numérique à la Direction de l’Enseignement Secondaire Générale (DESG) et à l’adresse mail [email protected] avec les copies légalisées des diplômes de CAPES et les emplois de temps, dûment signés par les Chefs d’établissements, des classes tenues au second cycle par les enseignants concernés.

Le dernier délai pour la transmission des dossiers est fixé au vendredi 26 janvier 2024 à 17 heures selon le courrier du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.