Bénin: un recours de Komi Koutché rejeté par la chambre d’appel de la CRIET

Condamné à 20 ans de prison par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché a fait recours de la juridiction spécialisée. Un recours jugé irrecevable.

Saisie dans le dossier de détournement de fonds et d’abus de fonction dans lequel l’ancien directeur général du fonds national de la microfinance, Komi Koutché est condamné en premier ressort à 20 ans de prison, la chambre d’appel de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans un arrêt rendu le mardi 2 Août 2022 a jugé irrecevable l’appel de l’opposant en exil aux Etats Unis.

L’ancien ministre Komi Koutché a été condamné par contumace le samedi 04 avril 2020 par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Poursuivi pour des faits de détournement de fonds et d’abus de fonction, l’ancien ministre de l’économie et des finances de Boni Yayi a été reconnu coupable par la juridiction spécialisée qui l’a condamné à 20 ans de prison et à 500 millions d’amende pour les faits qui remontent à sa gestion au FNM (2008-2013).

Non satisfait de la décision rendue par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l’ancien argentier national par le biais de ses conseils ont fait appel de la décision devant la chambre d’appel de la juridiction spécialisée. Un appel qui n’a point prospéré.