Bénin: un puisatier tombe dans un puits profond à Dogbo

Un puisatier est sauvé de justesse ce lundi 18 juillet 2022 d’un puits de plusieurs mètres de profondeur. Il s’est retrouvé au fond du puits alors qu’il travaillait sur le chantier.

Au cours d’une manœuvre sur un chantier, un puisatier de 31 ans est tombé dans un puits profond. Le drame est survenu dans la commune de Dogbo dans le département du Mono.

Selon les informations de Frissons radio, le jeune puisatier travaillait sur le chantier et faisait des manœuvres quand il a perdu l’équilibre et s’est retrouvé au fond du puits.

Il a été extirpé et sauver in extremis du puits grâce à la promptitude des sapeurs pompiers alertés par le voisinage. La victime s’en sort avec quelques égratignures. Conduit à l’hôpital de Dogbo pour les contrôles, la source indique qu’il se porte bien et même regagné son domicile ce mardi.