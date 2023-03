Bénin: un puisatier et un agent de sécurité repêchés vivant d’un puits à Natitingou

Deux hommes ont failli perdre la vie dans un puits de 20 mètres à Natitingou. Il s’agit d’un puisatier qui s’est retrouvé au fonds du puits alors qu’il effectuait un travail. L’agent de sécurité qui a volé à son secours a également perdu l’équilibre et s’est retrouvé au fond du puits.

Un puisatier et un agent de sécurité ont été repêchés la semaine écoulée d’un puits à Natitingou dans le département de l’Atacora. Selon les informations, le puisatier en voulant sortir du puits a glissé et s’est retrouvé au fonds du puits. L’agent de sécurité qui a volé à son secours a perdu équilibre et s’est retrouvé à son tour au fond du pays.

Alertés, les sapeurs pompiers ont réussi à extirper les deux hommes du puits. Ils ont été repêchés tous les deux vivants.