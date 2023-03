Bénin: un prophète propose la construction d’une prison spéciale pour les « gaymans »

Au cours de l’une de ses récentes croisades, le prophète Wilfried Assogba n’est pas resté indifférent à la traque contre les cybercriminels communément appelés « gaymans ». L’homme de Dieu s’est prononcé sur cette actualité qui défraie la chronique, avec une proposition à l’endroit du président de la République.

Le prophète Wilfried Assogba constate que les lourdes peines infligées au personnes coupables de cyber-arnaque font l’objet de vives critiques au sein de la population. Contrairement aux voix qui désavouent les peines, Wilfried Assogba estime que les peines sont à la hauteur des infractions commises. « Les gaymans ont ég*rger des jeunes filles. Ils ont posé des fétiches sous les sièges de véhicule pour extrait du sang humain ».

Pour Wilfried Assogba, c’est l’âme des victimes qui réclament justice et les coupables sont simplement rattrapés par leurs actes. Dans son intervention, il a enfoncé en traitant les « gaymans » de « mauvais exemple » que les enfants veulent malheureusement suivre. Il a approuvé la traque et soutenu les peines, mais il a également fait une proposition pour atténuer les effets.

Construction d’une prison spéciale…

A l’endroit des gouvernants, Wilfried Assogba a émis une idée. Il souhaite que les personnes condamnées pour cyber-arnaque soient détenues dans une prison spéciale.

« Il n’ont qu’à construire une grande prison où il y aura des atelier de coiffure, de menuiserie, de soudure et toutes sortes d’activité artisanales. Les gaymans recyclés seront déposés dans cette prison et je viendrai les délivrer. Ils sortiront de là avec la maîtrise d’un métier et ne voudront plus aller voler », a-t-il déclaré.