BENIN WEB TV

Bénin : un projet de 9 millions de dollars pour la résilience sanitaire dans la zone Adjohoun-Bonou-Dangbo

Le gouvernement béninois a officialisé, le jeudi 3 septembre 2026 à Cotonou, le déploiement opérationnel du projet SAP055 intitulé « Renforcement de la résilience sanitaire des communautés vulnérables au changement climatique dans la zone sanitaire Adjohoun-Bonou-Dangbo (ABD) ». Ce mécanisme stratégique vise à protéger durablement les populations locales contre les conséquences sanitaires directes des chocs environnementaux.

Anne Sophie
Publié le à
Politique
165vues
Bénin : un projet de 9 millions de dollars pour la résilience sanitaire dans la zone Adjohoun-Bonou-Dangbo
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

La cérémonie protocolaire a été présidée par le ministre du Cadre de Vie et des Transports, Georges Alé, aux côtés du ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Les échanges se sont déroulés en présence du directeur général du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC), Appolinaire Gnanvi, ainsi que de nombreux représentants des collectivités territoriales concernées.

L’ensemble des activités programmées s’appuie sur une enveloppe globale de 9,05 millions de dollars américains. Cet investissement comprend une subvention majeure de 8,6 millions de dollars octroyée par le Fonds Vert pour le Climat (GCF), appuyée par une contrepartie de 450 000 dollars issue du budget national béninois, le FNEC assurant le rôle d’entité accréditée pour l’exécution financière et technique.

Le projet cible près de 97 900 bénéficiaires directs et 213 800 bénéficiaires indirects établis dans les communes d’Adjohoun, de Bonou et de Dangbo. Au-delà des volets purement sanitaires, les opérations prévoient un co-bénéfice d’atténuation environnementale quantifié à 12 494 tonnes équivalent CO₂ épargnées dans l’atmosphère.

Surveillance épidémiologique et transition énergétique locale

Sur le terrain, les interventions programmées intègrent la mise en place d’un centre dédié et de systèmes d’alerte précoce pour surveiller la prévalence du paludisme, des infections respiratoires aiguës et des maladies cardiovasculaires. Les centres de santé de l’aire ABD bénéficieront également d’une autonomie énergétique complète par le solaire, complétée par l’aménagement de jardins botaniques médicinaux communautaires.

Articles liés

Bénin : Le ministre Adéyèmi Clément Kouchadé mobilise la communauté éducative dans le Couffo et le MonoBénin : Le ministre Adéyèmi Clément Kouchadé mobilise la communauté éducative dans le Couffo et le MonoBénin : Le ministre de l’Intérieur renforce la coopération sécuritaire avec la Fondation Hanns Seidel et l’Union africaineBénin : Le ministre de l’Intérieur renforce la coopération sécuritaire avec la Fondation Hanns Seidel et l’Union africaineGuinée : l’UFDG « existe » et continuera de s’opposer aux violations des droits de l’homme, affirme Cellou Dalein DialloGuinée : l’UFDG « existe » et continuera de s’opposer aux violations des droits de l’homme, affirme Cellou Dalein DialloAssemblée nationale du Bénin: convocation de la deuxième session extraordinaire pour le 7 septembre 2026Assemblée nationale du Bénin: convocation de la deuxième session extraordinaire pour le 7 septembre 2026

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV