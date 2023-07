Bénin: un policier de l’OCRC risque 5 ans de prison dans une affaire de 50 000 FCFA

En détention provisoire depuis mai 2023, un policier en service à l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) et son co-accusé étaient à la barre ce jeudi 27 juillet 2023, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ils sont poursuivis pour « trafic passif d’influence » et « complicité de trafic passif d’influence ».

Un agent de l’OCRC dans les griffes de la Criet dans une affaire de 50 000 FCFA. Il aurait pris cette somme chez un présumé gayman et dealer pour le couvrir contre toute intervention policière. Contre toute attente, c’est le présumé gayman lui-même qui est allé porter plainte contre le policier.

Suite à cette plainte, le policier a été d’abord écouté par le Commissaire de l’OCRC. Après l’audition, il a décidé de confier le dossier à la Brigade économique et financière. C’est ainsi que l’agent de la police républicaine s’est retrouvé devant la Criet.

A la barre, il a rejeté les faits portés contre lui. Selon Libre Express, le policier a plaidé non coupable. Dans sa déclaration, il a expliqué à la Cour qu’il n’était pas allé interpeller le présumé gayman. A l’en croire, il voulait juste mettre en garde l’intéressé contre ses activités illicites.

Une discussion qui a viré en altercation

Les échanges entre les deux hommes qui vivaient tous à Cococodji ont tourné au vinaigre. Mais, par la suite, c’est le policier lui-même qui aurait calmé les ardeurs des uns et des autres. Dans cette entreprise de ramener la balle à terre, il aurait reçu des mains du présumé cybercriminel et présumé trafiquant de drogue, une somme de 50 000 FCFA.

A l’audience, le ministère public a qualifié l’acte du policier de « trafic passif d’influence ». Il a demandé à la Cour de condamné l’agent de l’OCRC et son co-accusé à 5 ans de prison dont 03 ans fermes et à un million de francs CFA d’amende.

Pour la défense, les infractions évoquées par le ministère public ne sont pas constituées. Elle a donc demandé la relaxe pure et simple du policier. Le verdict du juge est attendu le 12 octobre 2023.