Bénin: un pharmacien condamné à 10 ans de prison pour abus de biens sociaux

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un pharmacien à 10 ans de prison ferme pour abus de biens sociaux. C’est le premier dossier examiné pour le compte de la deuxième session criminelle.

Pour abus de biens sociaux, un pharmacien a écopé de 10 ans d’emprisonnement ferme. Il a été épinglé pour avoir contracté frauduleusement une dette colossale au nom d’une société pharmaceutique.

Selon les faits rapportés par Frissons radio, le prévenu a réussi à acheter des produits pharmaceutiques auprès de la Centrale d’Achat de Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (CAME) au nom de la société Medipharm. Les achats effectués à l’aide de comptes fictifs sont estimés à plus de 200 millions de francs CFA.

La supercherie a été découverte en 2018. Interpellé, le pharmacien été déposé en détention préventive en 2020. Il lui reste donc au moins 8 ans à passer derrière les barreaux.