Bénin: un père et son fils en prison pour incitation à la débauche

Un jeune homme et son père ont été interpellés et déposés en prison pour incitation à la débauche. Les faits se sont produits dans la ville de Cotonou, au quartier Agla où le garçon a clandestinement hébergé une fille de 17 ans.

Depuis le mois de décembre, un jeune a clandestinement hébergé une fille de 17 ans avec la caution de son père. Pendant ce temps, la mère de l’adolescente était désespérément à la recherche de son enfant. Elle va finir par la retrouver deux mois après, mais enceinte.

La mère porte plainte contre le jeune homme et son père. Ils ont été arrêtés et placés en détention provisoire après présentation au procureur de la République près le tribunal de Cotonou. Selon les informations de Frissons radio, les deux mis en cause seront jugés le 15 mars 2022.