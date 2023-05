Bénin: un notaire et son client déposés en prison pour escroquerie

- Publicité-

Le notaire P.V.A et l’un de ses clients sont tombés dans les griffes de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Ils sont actuellement en détention provisoire en attendant leur jugement.

Poursuivis pour « escroquerie, abus de fonction, complicité d’escroquerie et complicité d’abus de fonction », Me P.V.A et son client ont été placés en détention provisoire. Selon les informations, ils sont soupçonnés d’avoir fait la même garantie pour deux institutions bancaires.

Les mis en cause seront jugés le 15 mai prochain au cours d’une audience publique.