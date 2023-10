Bénin: un mort et un blessé enregistrés dans un accident à Sèmè-Kpodji

Un accident de la route survenu dimanche 8 Octobre 2023 à Sèmè-Kpodji a fait un mort et un blessé.

La route a encore fait un mort ce week-end. Deux motocyclistes qui roulaient sur la piste cyclable de la route Sèmè-Kpodji-Porto Novo se sont percutés à la hauteur de Djeffa.

Cet accident qui a eu lieu dimanche 8 octobre dans les environs de 19h non loin du carrefour PK 18 a fait un mort et un blessé grave conduit d’urgence au soin par les sapeur-pompiers. Un énième accident de la route qui interpelle les usagers au respect du code de la route, des pistes cyclables et au port du casque sur les motos.