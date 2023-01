Bénin: un militant de « Les Démocrates » retrouvé mort, le parti soupçonne un assassinat

En pleine campagne électorale, le parti d’opposition Les Démocrates (LD) perd l’un de ses militants dans des conditions non encore élucidées. Selon le communiqué de presse publié ce 1er janvier 2023, le drame est survenu le 31 décembre 2022. En attendant que lumière soit faite sur le dossier, le parti soupçonne un « lâche assassinat ».

Préoccupé par la conquête de l’électorat dans le cadre des législatives de janvier 2023, le parti LD est frappé par un malheur. Il est endeuillé par le décès de l’un de ses militants du nom de Bachirou Gounou, qui revenait d’un meeting politique. Pour le parti LD, il s’agit d’un assassinat qui mérite d’être pris au sérieux par les autorités sécuritaires en cette période électorale.

« Cet assassinat qui provoque une grande tristesse et un désarroi dans les rangs des militants du Parti pose, en pleine campagne électorale, le problème de sécurité qui doit être assurée et garantie par les Autorités compétentes dans notre Pays », a indiqué la Direction nationale de campagne du parti LD.

Le parti dénonce « l’assassinat » de son militant et « réclame que toute la lumière soit faite sur cet assassinat, que les auteurs et commanditaires de ce crime soient appréhendés et punis conformément aux dispositions légales en vigueur au Bénin ». Selon les détails donnés par le parti, le corps sans vie de la victime a été abandonné sur le lieu du drame et rien de ce qu’il possédait n’a a été emporté.

« Les Démocrates » présente ses condoléances à la famille éplorée et s’incline devant la mémoire de son « illustre combattant ». Par ailleurs, les responsables du parti invitent les militants, militantes et sympathisants à ne pas répondre aux provocations.