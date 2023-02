Bénin: un militaire décède dans un accident de la route à Ouidah

Un agent des forces armées béninoises est décédé mercredi 22 Février dans un accident de la Route. Le drame est survenu dans les environs de 6h30 à quelques encablures du pont péage de Ahozon à Ouidah.

Un militaire, moniteur de sport au troisième bataillon inter armé est décédé tôt mercredi 22 Février 2023 dans un accident de la route. La victime se rendait au service à moto quand il a heurté un véhicule en stationnement. Propulsé de la moto et sans casque de sécurité, il se retrouva lourdement à terre.

Transporté d’urgence à l’hôpital par le soin des sapeurs pompier, son décès à été annoncé par le médecin. L’accident s’est produit a environ 1km du pont péage d’Ahozon. Un énième accident de circulation qui appelle une fois de plus les usagers de routes et axes routiers au respect du code la route, des couloirs de circulation et au port de casque pour les motocyclistes.