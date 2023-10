Bénin: un meunier poursuivi par la Criet pour vol d’énergie électrique

- Advertisement -

Poursuivi pour vol d’énergie électrique, un meunier risque 5 ans de prison ferme. Il sera fixé sur son sort le 09 novembre 2023.

5 ans de prison ferme, 500 mille d’amende et plus de 6 millions francs CFA de dommages-intérêts. C’est la réquisition du ministère dans le dossier qui oppose un meunier et la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE).

À la barre, le prévenu n’a pas reconnu la somme de 6 017 000 FCFA indiquée par le représentant de la SBEE. Selon Libre Express, le meunier a fait savoir qu’il s’agit d’un montant de 173 000 FCFA. Son avocat a imploré la clémence de la Cour et demandé une réduction de peine.

L’avocat a rappelé que son client n’a pas nié les faits et qu’il a d’ailleurs collaboré dans le cadre de la manifestation de la vérité.