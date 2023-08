Bénin: un jeune homme condamné à 5 ans de prison par la CRIET pour escroquerie via internet

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné ce jeudi 3 Août un jeune homme pour escroquerie via internet. L’accusé a été condamné à 5 ans de prison.

Interpellé pour tentative d’escroquerie des autorités du pays, un jeune cybercriminel a écopé de 5 ans de prison. La décision a été rendue ce jeudi 3 Août 2023 par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon les informations, le mis en cause aurait tenté d’escroquer des ministres et autres personnalités du pays.

Son interpellation fait suite à deux plaintes déposées contre lui devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L’accusé aurait pris de l’argent chez ses deux victimes en leur promettant des visas pour l’Allemagne. Une promesse qu’il n’aurait jamais tenu.

Interpellé et jeté en prison, il a comparu ce jeudi devant la juridiction spécialisée de Porto-Novo. Accusé d’escroquerie en ligne, il fut condamné à 5 ans de prison et au payement d’un million d’amende. A noter qu’il a tenté d’escroquer plusieurs autorités dont le ministre d’état Abdoulaye Bio Tchané.