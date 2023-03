Bénin: un jeune homme agresse à l’arme blanche deux militaires à Cotonou

Un jeune homme de 25 ans est gardé à vue depuis ce lundi 6 mars 2023 au commissariat du 12ème arrondissement de Cotonou. Il s’est rendu coupable d’agression sur des éléments des forces armées.

L’unité de la police républicaine du commissariat du douzième arrondissement de Cotonou a interpellé un jeune homme lundi 6 mars. Selon les informations rapportées par le média « 24 Heures au Bénin », ce jeune rôdait autour de l’annexe du ministère de la communication quand il a été interpellé par deux militaires qui étaient à la garde.

Le jeune homme âgé de 25 ans s’est interposé aux injonctions des militaires et les a agressé avec un couteau. L’un deux fut blessé au cou et l’autre au mollet. Alertée, une patrouille du commissariat du 12ème arrondissement de Cotonou est descendue sur le lieu et le jeune homme fut maîtrisé.

Conduit au commissariat du douzième arrondissement, il fut gardé à vue en attendant d’être présenté au procureur de la république près le tribunal de première instance de Cotonou.