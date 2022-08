Bénin: un jeune condamné à 2 ans de prison après 5 ans de détention provisoire

Placé en détention provisoire depuis 5 ans pour viol sur une mineure de 16 ans et recel d’objets volés, un jeune homme a été acquitté ce jeudi 11 Août 2022 par le tribunal de première instance de Cotonou.

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a connu ce jeudi 11 Août 2022, un dossier de viol sur mineure couplé de recel d’objets volés. Le principal accusé dans ce dossier est un jeune homme de 24 ans vendeur de cartes sim au moments des faits.

Selon les faits tels que rappelés à l’ouverture du procès, la victime du présumé auteur de viol n’est rien d’autre que l’accusé. Agée de 16 ans au moment des faits, elle a réussi a volé à sa tante une somme de 100.000 francs cfa avant de quitter la maison pour s’installer auprès de son copain.

La tante victime de vol a porté plainte contre les deux amoureux. Interpellés, l’un fut déposé en prison et l’autre à la prison des mineurs. En cellule, la présumée victime de viol s’est rendue compte qu’elle était enceinte. Elle accoucha en prison et fut libérée deux ans plus tard.

Le procès de son petit ami ne s’est ouvert que ce jeudi 11 Août. A l’issue du procès, le jeune homme poursuivi pour viol et recel fut reconnu coupable de recel de chose volée et écope de 2 ans de prison ferme. Ayant déjà passé 5 ans en détention provisoire, il recouvre sa liberté après la décision du tribunal de Cotonou.