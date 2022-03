Bénin: un jeune arrêté pour diffusion de s3xtape sur les réseaux sociaux

Les vidéos s3xtape pilulent sur la toile au Bénin depuis quelques mois déjà. Des jeunes qui se filment en pleins ébats s3xuels et décident après de le faire voir au public à travers les réseaux sociaux. La prompt intervention sur ces cas de dérives devrait désormais discipliner les uns et les autres.

De sources concordantes, la police est intervenue dans l’affaire suite à une plainte de la partenaire du jeune homme. Elle s’insurge contre la diffusion de la vidéo et tient responsable son amant de la publication. Actuellement en garde à vue, le mis en cause sera incessamment présenté au Procureur de la République.

La police républicaine a interpellé un jeune homme pour diffusion de s3xtape sur les réseaux sociaux. Il s’agit de la dernière vidéo s3xtape abondamment relayée sur la toile où on voit un jeune homme et une dame dans une séance de jambes en l’air.

