Un instituteur de 33 ans en garde à vue pour viol à Bori, dans la commune de N’dali. Il est accusé d’avoir abusé de son écolière, une fillette de 9 ans.

Pour viol sur mineure, un instituteur tombe dans les mailles de la police républicaine. La victime est une écolière de 9 ans, en classe de CE2. Selon Frissons radio, le violeur présumé est le répétiteur de la fille depuis 3 ans.

interpellé, il aurait reconnu les faits lors de son interrogatoire. Actuellement en garde à vue, l’instituteur sera incessamment présenté au Procureur spécial de la Cour de répression et des infractions économiques et du terrorisme (Criet), désormais compétente pour gérer les dossiers de viol et des infractions commises en raison du genre.

L’institeur risque gros vis-à-vis de la nouvelle loi en vigueur, qui prévoit et punit les infractions commises en raison du genre. Cette loi interdit toute relation amoureuse entre enseignant et apprenant, à plus forte raison le viol ou l’agression s3xuelle sur les apprenants.