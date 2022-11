Bénin: un incendie fait d’énormes dégâts au marché Arzèkè de Parakou

Un incendie s’est déclenché ce mardi 15 novembre 2022 au marché Arzèkè de Parakou. Le premier bilan fait sur place n’évoque pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables.

Les usagers du marché Arzèkè ont échappé de justesse à un drame ce mardi. En effet, un incendie s’est déclenché, mais il a été très vite maîtrisé. Néanmoins, plusieurs marchandises ont été touchées par le feu. Selon Fraternité Fm, l’hypothèse de court-circuit dans une boutique, est agitée pour justifier cet incendie.

Alertés, les éléments de la police républicaine et les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux. Ces deux équipes conjuguent actuellement leurs efforts pour rétablir le fonctionnement normal du marché.

Des marchandises endommagées par le feu. @Fraternité

Plus grand marché de la ville de Parakou, Arzèkè est considéré comme 2e plus grand marché du Bénin. Il avait été inauguré en 1997 sur une superficie de 10530 m² avec plus de 1700 places vendeurs.