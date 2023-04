Bénin: un homme torturé et tué devant sa famille à Cobly

Dans la nuit du vendredi 31 mars au samedi 1er avril 2023, un homme d’environ 70 ans a été abattu devant sa famille. La scène s’est produite dans le septentrion, précisément dans la commune de Cobly.

Le vendredi, vers 1 h du matin, des individus armés ont fait irruption dans la maison de la victime pour commettre leur acte ignoble. Selon les faits rapportés au micro de Bip Radio par le maire de Cobly, les assaillants ont mis en respect tout le monde dans la maison pour mieux s’en prendre à leur cible.

La victime a été torturée et abattue sous le regard impuissant de ses femmes et enfants. Il a été évacué à l’hôpital, mais la gravité des blessures a eu raison de lui et il a succombé.

Les individus non identifiés, à la base de cette barbarie, ont pris la clé des champs. Selon le maire, ils ont fui dans la direction du Togo.