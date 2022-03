Bénin: un homme déposé en prison pour avoir ligoté et battu sa femme à Zè

Ce dossier pourrait être transféré à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Au regard des dispositions de la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin, cette juridiction spéciale pourrait être compétente pour connaître de cette affaire.

Dans la vidéo enregistrée par le voisinage du couple, on voit une femme battue, ligotée et laissée à son triste sort. Selon les témoignages, la bagarre s’est éclatée entre le couple suite à une affaire de relation extra-conjugale.

Depuis quelques jours, il circule sur les réseaux sociaux la vidéo d’une dame battue et ligotée par son mari. La vidéo est choquante et témoigne de la barbarie dont elle a été victime de la part de son mari. Ce dernier a été déjà interpellé par la police et déposé en prison.

