Bénin: un homme condamné à 15 ans de prison pour escroquerie en bande organisée

La Criet a condamné un homme à 15 ans de prison ferme pour escroquerie en bande organisée. Il doit également payer une amende et des dommages-intérêts à ses victimes.

Reconnu coupable des faits d’escroquerie en bande organisée, un homme a écopé de 15 ans de prison ferme devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Selon l’accusation, l’homme a soutiré plus de 10 millions de francs CFA à ses victimes.

En plus de la peine de prison, il doit payer une amende de 2 millions de francs CFA et 13 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts.

En détention provisoire depuis août 2023, il lui reste encore un peu plus de 14 ans à passer derrière les barreaux.