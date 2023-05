Bénin: un homme condamné à 10 ans de prison pour enlèvement et autres

- Publicité-

Ce mardi 30 mai 2023, un homme de 27 ans a été jugé pour plusieurs chefs d’accusations. Parmi les faits reprochés au prévenu, il y a : acte de terrorisme ; enlèvement et vol à main armée.

10 ans de prison dont 05 ans fermes contre un homme à la Criet. Le mis en cause était en détention provisoire depuis 4 ans. Il était poursuivi pour association de malfaiteurs, acte de terrorisme consistant en un enlèvement, une séquestration, extorsion de fonds et vol à main armée.

Dans sa réquisition, le ministère public a requalifié les faits. Selon lui, il n’y a pas d’éléments pour parler d’acte de terrorisme le cas échéant. Il a donc suggéré au juge d’abandonner cette qualification et de condamner l’intéressé à 10 ans de réclusion criminelle pour « association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration, extorsion de fonds et vol à main armée », a rapporté Libre Expresse.

L’avocat de la défense a contesté les faits de « vol à main armée » et exigé des preuves qui soutiennent cette accusation. Il a par ailleurs plaidé pour une peine moins dure à l’encontre de son client.

10 ans de prison dont 05 ans fermes

Après la réquisition et la plaidoirie de la défense, le juge a rendu sa décision. Il a condamné le prévenu à 10 ans de prison dont 05 ans fermes pour « association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration, extorsion de fonds et vol à main armée ».

Les faits se sont produits à Ouèssè dans le département des Collines depuis 2019. Selon le Procureur, le prévenu se serait associé à 5 autres personnes pour enlever deux enfants en braquant un mini-bus. Les enfants ont été libérées après versement d’une rançon de deux millions francs CFA.

En détention depuis 2020, le prévenu a encore 2 ans fermes à passer en prison pour purger sa peine.