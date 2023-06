Bénin: un garçon de 15 ans en prison pour tentative de kidnapping

- Publicité-

En détention provisoire depuis le 15 mai 2023, A.K. était à la barre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) ce mardi 13 juin 2023. Le mis en cause est poursuivi pour « tentative d’enlèvement et de séquestration ».

Pour avoir tenté de kidnapper une fillette avec sa bande, un mineur de 15 ans est poursuivi devant la Criet. Selon Libre Express, l’intéressé a reconnu les faits à la barre. Il a déclaré que le jour de l’opération, tous les autres seraient restés dans la brousse. Il serait donc allé seul dans la maison de la fillette où il a été appréhendé.

Selon l’adolescent, la bande ne serait pas à son premier acte. Ils auraient déjà enlevé une personne dans la ville de Parakou, au quartier Zongo.

Après la déposition du prévenu, le ministère public a requis l’incompétence de la Criet compte tenu de l’âge du mis en cause. Le juge en charge du dossier va se prononcer sur la demande du ministère public le 08 août prochain.