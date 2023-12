Bénin: un faux agent de renseignement placé sous mandat de dépôt

- Publicité-

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a placé sous mandat de dépôt un faux agent de renseignement et a poursuivi un fonctionnaire de la douane pour abus de fonction.

Dans ce dossier, le faux agent de renseignement a alerté un fonctionnaire de la douane sur un prétendu trafic de drogue en direction de la France. Dans son alerte, le faux agent de renseignement a indiqué que le trafiquant un individu de la nationalité béninoise aurait avalé des boulettes du produit illicite.

Le douanier s’étant saisi de l’information a interpellé le présumé trafiquant entre Cotonou et Porto Novo sans aviser sa hiérarchie. De son propre chef, il a mis sous observation de 48 heures le présumé dealer. Mais 48 heures d’observation après, aucune boule de drogue n’a été expulsée.

Une enquête est alors ouverte pour dénicher l’informateur. L’enquête a conduit vers le sieur Patrick Dèdègbé, un individu dont le dossier n’est pas étranger à la BEF et à la CRIET. Selon les informations de BIP radio, le sieur Patrick aurait inventé cette histoire de drogue dans le but de nuire à ce voyageur béninois.

Habitué des coups foirés, Patrick Dèdègbé avait déjà fait plusieurs victimes dont des douaniers en se faisant passer pour agent de renseignement proche du chef de l’Etat. C’est ainsi qu’il avait l’habitude de proposer des promotions à certains de ses victimes.

Présenté à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme,, il fut placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de capitaux. L’agent de la douane est également poursuivi pour abus de fonction.