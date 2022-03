Bénin: un enseignant devant la Criet pour viol et harcèlement s3xuel sur des élèves

Le témoin confie avoir eu droit à de mauvaises notes dans la discipline du professeur parce qu’elle se serait opposée à ses avances et chantages. L’enseignant risque gros dans ce dossier, car il tombe sur le coup de la loi N°2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. En effet dans une démarche dissuasive, les peines prévues par cette loi sont assez sévères. Cet enseignant encoure donc de lourdes sanctions pénales.

Un enseignant âgé de 27 ans comparaît ce mercredi à la Criet pour viol et harcèlement s3xuel. Il est accusé d’avoir abusé d’une de ses élèves et pour avoir harcelé une autre. Selon le témoignage de l’élève qui aurait été victime de harcèlement, l’enseignant a abusé de sa camarade contre de bonnes notes.

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) examine ce mercredi 09 mars 2022, un dossier de viol et de harcèlement s3xuel sur des élèves. Le mis en cause est un enseignant dans un collège public de la commune de Sèmè-Podji.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.