Bénin: un enseignant condamné à 24 mois de prison pour faux et usage de faux

Interpellé et placé sous mandat de dépôt, un enseignant a été fixé sur son sort par le tribunal. Il a été poursuivi pour « escroquerie, faux et usage de faux en documents administratifs ».

A moins de 02 ans de sa retraite, il écope d’une peine de prison de 24 mois dont 14 mois avec sursis. C’est l’histoire d’un enseignant, âgé de la cinquantaine, déclaré coupable des faits « d’escroquerie, faux et usage de faux en documents administratifs ».

Le prévenu est accusé d’avoir falsifié son certificat de travail et d’autres documents pour obtenir un prêt bancaire de plus de neuf millions de francs CFA. Selon Bip fm, le ministère public a réclamé 12 mois fermes de prison et le remboursement de la somme contre l’enseignant.

Contrairement à la réquisition du ministère public, le juge a eu la main moins lourde. Il a condamné l’enseignant à 02 ans de prison dont 14 mois avec sursis. Il lui est également fait obligation de rembourser l’argent emprunté.

En détention provisoire depuis 4 mois, il doit encore faire 6 mois en prison pour purger sa peine.