Bénin: un enfant sauvagement torturé par un boucher pour vol d’une mangue

Dans le deuxième arrondissement de la ville de Parakou, un adolescent a été sévèrement châtié par un boucher, qui l’accuse de vol de mangue. Le jeune garçon aurait cueilli une mangue sur un manguier appartenant au boucher au quartier Banikanni.

Suite à la dénonciation d’une dame sur les réseaux sociaux, la police met la main sur un boucher, accusé d’avoir torturé un enfant pour vol de mangue. Sur les images partagées pour justifier les faits, on aperçoit un petit garçon suspendu à un arbre à l’aide d’une corde, pieds et mains fermement liés.

Informé, le Commissariat d’arrondissement a interpellé le propriétaire du manguier, boucher de profession. Selon la radio Fraternité Fm, l’intéressé est gardé à vue en attendant sa présentation au procureur. Les autorités locales s’activent également pour résoudre la situation.

Le mis en cause risque gros. Selon la législation en vigueur, porté volontairement des coups ou fait des violences à un enfant est sévèrement puni. Cette infraction est prévue et punie d’une peine de cinq (05) ans à vingt (20) ans de réclusion et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.