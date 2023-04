Bénin: un élève de la classe de 3è interpellé pour cambriolage à Toffo

- Publicité-

Deux individus sont depuis le vendredi 31 mars dernier entre les mains de la police Républicaine. Ils ont été interpellés pour cambriolage et recel de chose volées.

L’unité de la police Républicaine de Toffo a interpellé et gardés à vue vendredi dernier deux individus. Il s’agit d’un élève de la classe de 3è et un revendeur de ferrailles. L’élève âgé de 21 ans a cambriolé dans la nuit du Jeudi 30 Mars le domicile d’un coiffeur et a emporté un lot de marmites neuves.

Après la plainte de la victime du cambriolage, les éléments du commissariat de Houègbo sur renseignement ont interpellé l’auteur du cambriolage et le receleur, le revendeur des ferrailles qui a acheté les marmites volées. Gardés à vue, les deux seront présentés les heures à venir au procureur de la République.