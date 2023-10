Bénin: un directeur nommé à l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués

L’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués a un directeur général. Il a été nommé ce mercredi 11 Octobre 2023 en conseil des ministres.

Le conseil des ministres en sa séance de ce mercredi 11 Octobre 2023 a procédé à la nomination du directeur général de l’agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. En effet, sur proposition du conseil d’administration de la structure et après avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, Florent Gnansomon a été nommé pour le poste.

Magistrat de formation et titulaire d’un diplôme d’étude approfondie en droit privé, Florent Gnasomon va conduire la destinée de cette agence dont la principale mission est de procéder au recouvrement de tous les avoirs confisqués ou saisis sur mandat de la justice.

L’agence dédiée au recouvrement et à la gestion des biens saisis vient en appui à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme (Criet). En effet, c’est cette juridiction spéciale à compétence nationale créée en 2018 qui “est chargée de la répression du crime de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévus par la législation pénale en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes”.