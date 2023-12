Bénin: un crâne humain exposé non loin de la station de l’ORTB à Parakou

- Publicité-

Une découverte inhabituelle a semé la consternation parmi les résidents de la commune de Parakou.

En plein jour, un crâne humain a été découvert au cœur de la ville, suscitant l’alarme parmi les passants. Cette macabre découverte a été faite par des riverains à proximité de la station régionale de l’Ortb à Ladji Farani, un quartier situé dans le deuxième arrondissement de Parakou.

Selon les témoins, le crâne était placé dans un sac et exposé le long de la clôture de l’Ortb. Un habitant partage au micro du média du service public : « Je n’ai jamais vu ça. Exposer un crâne humain en plein jour, ça me fait peur. Est-ce qu’il a été déterré ici et apporté là, ou bien ont-ils été surpris et l’ont lâché, on ne sait pas. »

Alertés, les agents de la police républicaine ainsi que des médecins se sont rendus sur les lieux pour les constats d’usage.

Il faut souligner par ailleurs que cette zone est le théâtre d’insécurité depuis plusieurs années. Selon un résident, « à partir de 19h, la voie est impraticable et c’est la peur totale. » La population appelle donc les autorités compétentes à refaire la clôture de l’Ortb, qui sert de cachette aux criminels.