Bénin: un couple chute dans une fosse septique à Gbétagbo

Un accident a secoué le village de Gbétagbo, dans l’arrondissement d’Akassato, le vendredi 12 juin 2026. Un homme et une femme ont fait une chute au fond d’une fosse septique après l’effondrement d’une dalle de toilettes.

Les faits, racontés se sont déroulés en fin de semaine dernière et ont mobilisé tout le voisinage. ​Tout a commencé quand l’épouse s’est installée sur la dalle des latrines familiales. Son objectif était simplement de cueillir des citrons sur un arbre planté juste à côté. Malheureusement, le couvercle en béton n’a pas supporté son poids et a brusquement cédé, l’entraînant dans le vide.

Témoin de la scène, son mari n’a pas hésité une seconde et a couru pour essayer de la sortir de là. Dans sa tentative de sauvetage, il a lui aussi glissé et est tombé à son tour dans la fosse.

​Entendant les appels à l’aide, les habitants du quartier ont réagi très vite. Avant même l’arrivée des secours, les riverains ont réussi à s’organiser pour extraire le couple de ce piège. Si le mari s’en sort relativement bien avec des blessures légères et un état de santé stable, la situation est beaucoup plus inquiétante pour son épouse, sérieusement touchée dans sa chute.

​Prise en charge en urgence dans le dispensaire du village, la jeune femme a rapidement dû être transférée à l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi en raison de la gravité de ses blessures. Face à la complexité de son état, les médecins ont finalement décidé de l’évacuer vers le Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou, où elle reçoit actuellement des soins intensifs.