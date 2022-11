Bénin: un corps en état de putréfaction repêché d’un puits à Nikki

Les populations du quartier Danri dans la Commune de Nikki ont été témoins mardi 8 Novembre dernier d’une découverte macabre. Le corps d’un homme déjà en état de putréfaction soutiré d’un puits.

C’est à une découverte consternante que les populations du quartier Danri dans la Commune de Nikki ont été confrontées le mardi 8 Novembre dernier. La présence d’un corps humain a été constatée dans un puits.

Les jeunes du quartier avec l’assistance de la police républicaine ont réussi à extirper le corps du puits. Selon les informations de Su Tii Déra de Nikki, une radio locale, il s’agit du corps d’un homme déjà en état de putréfaction.

L’état de dégradation avancé du corps n’a pas permis d’identifier la victime. Les circonstances de ce drame ne sont non plus connues. Mais la police a ouvert une enquête dans le double objectif d’attribuer une identité à la victime et de retracer les circonstances du drame.