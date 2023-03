Bénin: un commissaire et 2 agents de police devant la CRIET ce lundi

Poursuivis pour abus de pouvoir et complicité d’escroquerie, un commissaire et deux fonctionnaires de police sont attendus dans la journée de ce lundi 27 Mars 2023 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Le commissaire adjoint d’Abomey Calavi, deux agents de police et un militaire seront de nouveau ce lundi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont impliqués dans un dossier de cyber-arnaque.

Placés sous mandat de dépôt depuis le 10 Mars 2023, ils seraient coupables d’abus de fonction et de complicité d’escroquerie. Il est reproché notamment à ces fonctionnaires de police d’avoir perçu chez un cybercriminel un somme de 20 Millions de francs cfa.

Lors de la première audience, ils ont nié les faits, rejeté les chefs d’accusation et ont plaidé pour faute professionnelle. L’audience de ce jour permettra au juge de se prononcer sur le dossier. Les quatre hommes en arme impliqués dans un dossier de complicité de cybercriminalité peuvent être fixés ce jour sur leur sort.