Bénin: un coiffeur condamné à 5 ans de prison pour avoir enlevé une oreille à un homme

Poursuivi pour coups et blessures volontaire ayant causé une infirmité permanente, un coiffeur a été condamné le jeudi 15 Décembre à 5 ans de prison par le tribunal d’Abomey-Calavi.

La session criminelle en cours au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a connu jeudi 15 décembre un dossier de coups et blessures volontaire ayant causé une infirmité permanente. L’accusé est un coiffeur de profession.

Selon les faits qui se sont produits à Cocotomey, tout serait parti d’une mésentente. A la base de cette mésentente la défaillance d’un membre du groupe de tontine du quartier. C’est en voulant ramener à l’ordre ce membre défaillant de la tontine qu’une altercation s’est éclatée.

Lors de la bagarre, le coiffeur s’est saisi d’un tournevis et a agressé au cou l’un des membres de la tontine, le projeta à terre et lui arrache le pavillon de l’oreille gauche avec ses dents.

Interpellé par la police et conduit au commissariat, il fut placé sous mandat de dépôt le 16 Septembre 2021. A la barre ce jeudi, l’accusé a reconnu les faits et a expliqué qu’il a agi sous l’effet de l’alcool.

Dans sa réquisition, la représentante du procureur de la république a démontré que l’infraction est bien établie et a demandé au tribunal de condamner le mis en cause à 10 ans de prison ferme. Mais dans son délibéré, le juge en charge du dossier s’est montré plus clément en prononçant une peine de 5 ans de prison ferme.