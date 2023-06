Bénin: un candidat au BAC 2023 en prison pour sextorsion

Un candidat à l’examen du Baccalauréat, session de juin 2023, se retrouve en prison dans une affaire de sextorsion. Le plaignant est un policier qui pense qu’il est tombé dans le piège du jeune alors qu’il draguait la sœur de ce dernier.

Pendant que ses camarades affrontent les épreuves écrites du Baccalauréat, il se retrouve en prison. Il s’agit d’un jeune homme poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour sextorsion. Selon Bip fm, le prévenu a été interpellé et placé en détention provisoire suite à la plainte d’un policier.

Selon les faits relatés, le policier draguait la sœur de l’élève. Les échanges se faisaient via l’application Tik Tok. Mais à sa grande surprise, lorsqu’il a décidé de faire la rencontre physique de sa conquête, c’est le jeune homme qui s’est présente au rendez-vous.

- Publicité-

A la barre, l’élève a tenté de faire croire que c’est sa sœur qui l’avait envoyé pour rencontrer le policier. Mais il a été confondu par des éléments de preuve extraits de son téléphone portable. Selon le ministère public, lesdits éléments accablent le prévenu et conforteraient la thèse selon laquelle il fait de la sextorsion.

Que comprendre par sextorsion ?

L’extorsion par le s3xe, plus connu sous le terme « sextorsion » est l’une des stratégies de plus en plus prisées par les cybercriminels. Ils mettent en confiance leurs victimes et établissent avec ces dernières de fausses relations amoureuses. Cette première étape permet aux cybercriminels de se procurer des images et vidéos s3xtapes de leurs interlocuteurs, derrières le écrans de téléphones et d’ordinateurs.