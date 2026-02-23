Bénin: un cambriolage nocturne tourne au drame à Savalou, une femme et son garçon tués

Deux personnes ont perdu la vie lors d’un cambriolage qui a tourné au drame dans une localité de l’arrondissement de Djalloukou, commune de Savalou, dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 février.

Les faits se sont produits aux environs d’une heure du matin, plongeant une famille et tout le voisinage dans la stupeur. Selon les informations recueillies, des individus se seraient introduits de nuit dans une habitation. Des coups de feu ont été entendus au cours de l’intrusion, transformant ce qui semblait être un simple cambriolage en drame meurtrier.

Après s’être introduits dans la maison, les voleurs ont ouvert le feu, atteignant mortellement la maîtresse de maison et son fils, qui ont succombé à leurs blessures. Après leur forfait, les malfrats ont pris la fuite. Alertés, les éléments du commissariat de la localité se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d’usage.

Selon une radio locale, deux suspects ont été interpellés et une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame. Le chef de l’arrondissement de Djalloukou a indiqué que le mari de la victime aurait été la cible principale de l’attaque, mais qu’il ne se trouvait pas aux côtés de son épouse au moment des faits.