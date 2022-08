Bénin: un apprenti mécanicien se donne la mort dans un atelier à Cococodji

A Cococodji, un quartier de l’arrondissement de Godomey dans la Commune d’Abomey-Calavi, un apprenti mécanicien s’est donné la mort dans l’atelier de son patron.

Le drame est survenu dans la matinée du samedi 20 Août dernier. L’apprenti qui à l’habitude de passer la nuit dans l’atelier pour la sécurité des équipements s’est pendu au cours de la nuit du vendredi 19 au petit matin du samedi.

Selon les informations de « LNT », le jeune homme quelques heures avant l’acte fatale s’est rendu dans une boutique située non loin de l’atelier de son patron où il a acheté des piles et de l’eau conditionnée communément appelée « pure water ». A l’aide de ces deux ingrédients, il concocta lui-même une solution aqueuse par le mélange de l’eau et des débris de la pile. Après s’être abreuvé de cette solution, il couronna la bêtise en se donnant la mort par pendaison.

Orphelin de père et de mère, l’apprenti mécanicien âgé d’environ 20 ans a ainsi mis fin à son pèlerinage terrestre sans autre forme de procés. C’est un autre apprenti moins âgé que lui qui l’a retrouvé suspendu à un câble.

Désemparé de ce qui vient de se passer dans son atelier, le patron ne s’explique pas l’acte de son apprenti qui, affirme-t-il lui est quand même assez familier. Alertée, la police est descendue sur les lieux pour les constats d’usage. La victime avait perdu son père il y a 4 ans et sa génitrice il y a à peine 3 mois.