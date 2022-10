Bénin: un agent de la compagnie béninoise de textiles (CBT) tué par une balle de coton

La compagnie béninoise de textiles (CBT) a perdu le mercredi 26 Octobre 2022, l’un de ses agents. La victime a été écrasée par une balle de coton alors qu’il assistait l’un de ses collègues pour une opération de déchargement.

Un accident mortel de travail est survenu le mercredi dernier à la compagnie béninoise de textiles (CBT). L’accident est survenu lors d’une opération de déchargement de balles de coton. Selon les informations de l’investigateur, un des agents a perdu la vie écrasé par une balle de coton alors qu’il aidait l’un de ses collègues.

La balle de coton est tombée sur la victime et l’a aplati au sol. Il a rendu l’âme suite à cet accident. Il faut préciser qu’une balle de coton est composée de fibres de coton retirées de leur graine au cours de l’égrenage et emballées pour en faciliter la manutention, l’entreposage et le transport. C’est don une charge d’environ 200 kg qui est lourdement tombée sur la victime.