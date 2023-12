Bénin: un agent de banque condamné à 7 ans pour avoir volé un mort

- Publicité-

Un employé de banque a été condamné à une peine de 7 ans de prison pour le vol d’argent appartenant à un défunt. Le jugement a été rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Un employé de la banque BOA a été condamné à sept (7) ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) pour avoir frauduleusement soutiré de l’argent des comptes bancaires de plusieurs clients, incluant celui d’un défunt.

Le mis en cause a été appréhendé le 9 juillet 2019 et a déjà passé quatre (4) ans et cinq (5) mois en détention. Il lui reste deux (2) ans et sept (7) mois à purger pour terminer sa peine.

Les accusations portées contre lui comprennent la soustraction frauduleuse d’une somme de 53 millions de FCFA des coffres de la banque, en utilisant de faux ordres de virement à son compte.

Cette opération a entraîné au moins neuf (9) faux ordres de virement. L’arrestation du fraudeur a été rendue possible après qu’il eut retiré de l’argent du compte d’un défunt, attirant ainsi l’attention du fils du défunt qui a alerté les autorités de la banque. Condamné pour « fausse attestation, vol de numéraire et blanchiment », le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Malgré la réquisition du ministère public demandant une peine de cinq (5) ans de prison ferme et la restitution de la somme de 53 625 000 CFA à la BOA, la Cour a requalifié les faits en “vol et blanchiment de capitaux”, condamnant l’employé de banque à sept (7) ans de prison ferme.

De plus, il est astraint au payement de la somme de 160 800 000 de FCFA à la Banque of Africa (BOA) en tant que dommages et intérêts. Le prévenu a un délai de 15 jours pour faire appel de la décision de la Cour.