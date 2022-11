Bénin – UAC: Véritas In’tisor Koudogbo capitule et demande la reprise de l’élection du Bef/Fneb

Les différents protagonistes dans la crise post-électorale à la Fédération Nationale des Étudiants du Bénin (Fneb) s’accordent sur la reprise de l’élection. A travers un point de presse animé mardi 08 novembre 2022, l’actuel Bureau exécutif fédéral a donné son accord pour la reprise du processus.

Dans un élan de décrispation de la situation conflictuelle au sein de la Fneb, Véritas In’tisor Koudogbo et son équipe capitulent. Ils tombent d’accord avec les frondeurs et demandent la reprise de récollection.

Nous ! Membres du Bureau Exécutif Fédéral, décidons, à l’unanimité, de redonner, dans l’immédiat au peuple fédéral, le dernier mot. Si tant est que la reprise des élections est le gage de retour à la cohésion et à la stabilité au sein de la fédération, nous prenons de la hauteur. Et c’est au nom de l’amour et du respect que nous avons pour notre chère institution que nous demandons la reprise des élections de renouvellement des membres du Bureau Exécutif Fédéral.

Véritas In’tisor Koudogbo