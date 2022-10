Bénin – UAC: « les étudiants en tenues osées seront renvoyés et remis à leurs parents »

Le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Félécien Avlessi annonce une mise application rigoureuse de l’interdiction du port des tenues qui encouragent la dépravation des mœurs au sein du campus. A l’occasion de la commémoration du 1er anniversaire du Conseil rectoral, il est revenu sur les décisions qui ont motivé cette mesure d’interdiction.

« On va appliquer rigoureusement cette décision », a lancé le professeur Félécien Avlessi en parlant du communiqué interdisant le port de certaines tenues dans l’enceinte de l’UAC. Selon le communiqué en date du 21 octobre 2022, les tenues concernées, sans prétention d’exhaustivité, sont : les pantalons taille basse ; débardeurs ; jupes taille basse ; jupes mini et/ou à fentes exagérées (au-dessus du genou) ; tenues décolletées.

L’Université d’Abomey-Calavi étant un lieu d’éducation, le recteur estime « qu’on ne peut pas y tolérer certaines choses« . Selon les constats du professeur Félicen Avlessi, les étudiants exagèrent dans leurs habillements qui ne respectent aucunement les règles indiquées par le règlement pédagogique des Unités de Formation et de Recherche (UFR). « On les voit avec des coiffures bizarres, des boucles d’oreilles et des pantalons qui s’arrêtent au niveau des fesses. Pour les filles, il y a une mode qui consiste à tracer une fente au niveau de la poitrine. La chemise est également cousue de sorte à laisser voir les dessous des filles », a-t-il déploré.

Mise en application de la décision

A la sortie du communiqué, beaucoup se sont posés des questions sur les moyens de mise en application. Le recteur a répondu à cette préoccupation en expliquant la stratégie envisagée. Selon ses dires, le communiqué sera abondamment relayé en guise d’information pour les étudiants. Parallèlement, les Chefs d’entité vont recevoir des instructions fermes pour faire appliquer « rigoureusement la décision ».

« Si un enseignant trouve dans sa salle, un étudiant ou une étudiante avec ces tenues (interdites), il va le sortir et le remettre à ses parents », a indiqué Félicien Avlessi. Par ailleurs, il a précisé que la mesure concerne bel et bien les deux genres (homme et femme), contrairement à ce qui est agité sur la toile.