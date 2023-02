Bénin – Transfert de la CRIET à Cotonou: la phase de réfection du nouveau siège enclenchée

La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) va bientôt déménager. La juridiction spécialisée va bientôt s’implanter dans la capitale économique du pays.

Le processus de transfert de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) de la capitale politique du Bénin vers la ville métropole, Cotonou, est enclenchée.

En effet, la juridiction spécialisée à connaitre les crimes économiques et les infractions liées au terrorisme va déménager dans les anciens bureaux de la cour suprême à Ganhi. Dans cette perspective, la réfection des lieux a démarré et est actuellement en cours. Le ministère de la justice et de la législation, et l’Agence nationale d’équipements et du patrimoine immobilier de la justice (ANEPIJ) sont respectivement le maître d’ouvrage des travaux et le maître d’ouvrage délégué.

Les travaux de réfection financés sur fonds propres vont durer quatre mois. A la fin de ces travaux, la délocalisation de cette cour spécialisée entrera dans sa phase active.

Pour rappel, la CRIET, entendez la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une cour pénale spéciale ayant une compétence nationale. Elle est chargée de la répression des crimes de terrorisme, des délits ou crimes à caractère économique tels que prévus par la législation pénale en vigueur ainsi que la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes.

Elle peut constater une fragrance ou être saisie par un arrêt de renvoi de la commission d’instruction instituée par la même loi. Elle est composée d’un président et de quatre assesseurs, tous nommés par un décret pris en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la magistrature.