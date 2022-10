Bénin – Trafic de CIP et faux passeports: l’Anip dément l’arrestation de ses agents

Plusieurs personnes ont été déposées en prison mercredi dernier dans une affaire de trafic de Certificat d’Identification Personnelle (CIP) et de passeports. Des médias classiques et sociaux avaient évoqué l’implication de certains agents de la l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip) dans ce dossier. Mais selon Cyrille Gougbédji, il n’en est rien.

Il n’y a pas d’agents de l’Anip dans le lot des personnes épinglées dans le récent dossier de faux passeports et trafic de CIP. C’est ce qu’il convient de retenir de la réaction du Gestionnaire-mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbédji. Selon ses propos, rapportés par 24haubénin, « les deux agents de l’Anip en détachement à la Direction de l’Emigration et l’Immigration (DEI) n’ont pas été interpellés ».

Cyrille Gougbédji a précisé que, dans l’exercice de leur mission, ces agents « n’ont aucun contact avec les usagers de la DEI ». Il assure que ses éléments, en service à la DEI, accomplissent normalement et en toute quiétude leurs prérogatives.

Il faut souligner qu’il n’est plus possible de se faire établir un passeport béninois sans certains documents de l’Anip. Dans les pièces constitutives du dossier de demande, les usagers de la DEI doivent obligatoirement fournir une copie de l’acte de naissance sécurisé et une copie du Certificat d’Identification Personnelle.