Bénin: coopté par le gouvernement, le Tofâ change de formule

Contrairement aux années précédentes, la consultation du Tofâ pour les prédictions de l’oracle pour l’année 2024 ne se fera pas dans le mois de Décembre 2023. Les prêtres de la géomancie ont repoussé la date au 10 Janvier 2024.

Il n’aura pas de consultation du Tofâ en 2023. Selon les prêtres du fâ, la consultation de l’oracle aura lieu mais plus en Décembre. Les prédictions de l’oracle seront désormais révélées au début de l’année concernée. Les prêtres du Tofâ justifient le nouveau forma par le fait que la consultation faite dans l’année concernée permet plus de précision car les énergies de l’année de la consultation n’influencent pas sur celles de l’année à venir.

Ainsi pour 2024, le Tofâ aura lieu le 10 Janvier 2024 qui correspond à la date retenue au Bénin pour permettre aux adeptes des religions endogènes de faire leur fête. Ce nouveau forma du Tofâ est l’un des fruits de la réforme initiée en début d’année par l’association des Fagbassa et Boconon du Bénin (Afab) et l’association Bénin Tofâ qui se sont réunis en Février 2023 pour faire le bilan des 16 ans de mise en oeuvre du tofâ à la faveur d’une journée de réflexion.

« Nous voulons profiter de l’occasion pour porter des réformes au niveau du Fa et du Tofâ afin de donner plus de vie et de vitalité à ce patrimoine reconnu par l’Unesco comme patrimoine immatériel de l’humanité », avait annoncé David Koffi Aza au lancement de la journée de réflexion.

Pour le président de l’AFAB sa majesté Vognon Adidekon, « ces réformes vont permettre d’assainir le milieu endogène et mieux responsabiliser les garants de la tradition que nous sommes ».