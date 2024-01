Bénin: Théodore Holo partage sa position sur une éventuelle révision constitutionnelle

- Publicité-

Depuis la rencontre il y a quelques jours des présidents des institutions de la république, le débat sur une éventuelle modification de la constitution a refait surface. Invité par une télévision privée, le professeur Théodore Holo a partagé son analyse sur la question.

La révision de la constitution n’est pas en soit une situation d’exception d’autant plus que la constitution prevoit elle-même les modalités de sa révision. Telle est la position du professeur Théodore Holo reçu samedi 6 Janvier par Eden Tv.

Pour l’ancien président de la cour constitutionnelle, la constitution peut être révisée avant les élections générales de 2026. Cependant, le constitutionnaliste rappelle que cette révision doit intervenir sous certaines conditions.

“Une révision constitutionnelle peut intervenir. Une constitution peut toujours être révisée en tenant compte des aspirations du peuple. Il faut respecter les conditions de forme et les conditions de fond. La constitution doit être un élément de consensus qui permet notre vivre ensemble, en harmonie, pour la paix”, souligne-t-il.

Bien que favorable pour une éventuelle révision de de la constitution, Théodore Holo estime que “Ce serait une grave erreur de mon point de vue de remettre en cause la limitation des mandats si on veut préserver la paix et la stabilité du pays. C’est dans la paix que la démocratie peut permettre le développement de notre pays”, prévient-il.