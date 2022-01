Bénin: Symphorien Misségbétché, ex maire de Zangnanado, exclu pour 5ans de la commande publique

Informée de ces irrégularités par le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale qui a été saisi d’une plainte du chef de l’arrondissement central de Zangnanado, l’autorité de régulation des marchés dans sa diligence et sur la base du rapport de la commission de l’inspection générale du ministère de la santé, a pris ses responsabilités.

L’autorité de régulation des marchés publiques ne laisse plus sans sanction les fraudes, les irrégularités et autres infractions notées dans le cadre des passations des marchés publics. Toute plainte portée à sa connaissance est traitée sans complaisance et le coupable sanctionné.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.